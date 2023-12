Em pleno verão, região Sul do país registra temperaturas mais baixas que a Patagônia

Algumas cidades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul registraram nesta quarta temperaturas abaixo de 5°C, menores do que a mínima na Patagônia, no extremo sul da argentina, que marcou 17°C.

O frio incomum para o final de dezembro provocou até a formação de geada isolada em baixadas do Planalto Sul Catarinense e da região de São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra.

Segundo o MetSul, a temperatura chegou a 4,7°C em São Joaquim, no chamado Vale da Neve de Santa Catarina. Já no Rio Grande do Sul, o frio mais intenso ocorreu nas áreas de maior altitude do nordeste gaúcho, na Serra e nos Campos de Cima da Serra, onde os termômetros também registraram temperaturas abaixo de 5°C.

Em Porto Alegre, a estação automática da Secretaria da Agricultura no bairro Lami registrou 13,9°C, enquanto a mínima oficial da cidade foi 16,2°C. Ambas as leituras são semelhantes ou menores que as feitas na Patagônia. Ainda de acordo com o MetSul, o frio foi causado por um ciclone extratropical na costa do Rio Grande do Sul, que empurrou ar frio para cima a região. O fenômeno resultou em noites frias e tardes agradáveis para essa época do ano, marcada pelas altas temperaturas.

Alerta de chuvas

Para esta quinta, um aviso de “perigo” para chuvas intensas foi emitido para as regiões do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, região central dos estados do Amazonas e do Pará, no norte do Tocantins e no centro-leste do Maranhão. Um alerta mais brando, de “perigo potencial”, foi emitido para todo o restante da região Norte, mais os estados de Mato Grosso e Maranhão, além de partes de Goiás, Piauí, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo e na região da Caatinga.

Entre as capitais, a máxima prevista é para Cuiabá, onde os termômetros podem bater 36°C. As mínimas serão registradas em Curitiba e São Paulo, que podem marcar 16°C.