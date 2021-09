Em Pernambuco, Bolsonaro faz motociata com apoiadores e critica STF

O presidente Jair Bolsonaro participou neste sábado, 4, de mais um passeio de motociclistas, desta vez no agreste pernambucano. Bolsonaro se reuniu com apoiadores no município de Santa Cruz do Capibaribe.

O município foi o único em Pernambuco onde Bolsonaro teve mais votos do que Fernando Haddad (PT) no segundo turno das eleições de 2018.

Centenas de pessoas participam do evento na manhã deste sábado, inclusive crianças.

O ministro do Turismo, o pernambucano Gilson Machado, também participa do evento na garupa de Bolsonaro.

A grande maioria dos presentes não usa máscaras - inclusive o presidente - e as cenas de aglomeração são constantes. Apesar de trafegarem em rodovias, alguns participantes do ato também não usam capacetes.

Após a motociata, Bolsonaro se dirigiu aos apoiadores presentes em um palco montado. Na fala, o presidente defendeu o que classificou como "liberdade de expressão" e convocou manifestações na próxima terça-feira.

"No próximo dia 7, todos nós temos um encontro, vamos defender a liberdade de expressão", afirmou.

Na terça-feira, 7 de setembro, estão previstos atos de apoiadores do presidente, os principais na capital federal e na avenida Paulista, em São Paulo.

Bolsonaro também voltou a fazer críticas a quem atua "fora das 4 linhas", citando o Supremo Tribunal Federal. "Aqueles que ousam não respeitar a Constituição serão colocados no seu devido lugar", disse.

Na sexta-feira, 3, Bolsonaro cumpriu agenda na Bahia e depois inaugurou uma escola no Recife, capital pernambucana, onde também estava prevista uma reunião com empresários.

Segundo a Agência Brasil, após a motociata desta manhã, Bolsonaro retorna a Brasília, onde passa o fim de semana.