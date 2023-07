Em meio ao debate sobre acordo, Lula embarca para a Bélgica para discutir cooperação com europeus

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca na noite deste sábado, 15, com destino a Bruxelas, na Bélgica, onde participará da Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e da União Europeia. Lula se juntará aos 60 líderes estrangeiros dos países dos blocos são esperados para o encontro, que ocorrerá oficialmente nos dias 17 e 18. A delegação brasileira levará à cúpula propostas de estímulo à cooperação mútua nas áreas ambiental, energética e de defesa, além do combate à fome e aos crimes transnacionais.

Embora não figure entre os principais temas da 3ª Cúpula Celac-União Europeia, as negociações para conclusão do acordo de livre-comércio entre os países do bloco europeu e do Mercosul podem ser objeto das conversas. Compõem o Mercosul a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai.

Segundo o Itamaraty, Lula levará ao evento o posicionamento brasileiro em relação às últimas exigências do bloco europeu para aprovar a assinatura do tratado – que incluem, entre outras coisas, a previsão de multas em caso de descumprimento de obrigações ambientais.

Apoio à Ucrânia

Uma das principais divergências é a pressão para que haja, na declaração final do encontro, um apoio explícito à Ucrânia no documento, proposto pelos europeus e rechaçada por países da América Latina, entre os quais o Brasil.

A ideia é que a declaração seja o mais enxuta possível e que trate apenas de temas intrarregionais, como meio ambiente e aquecimento global.

Os principais assuntos discutidos na cúpula serão tensões geopolíticas, aumento da fome e da pobreza, desafios ambientais e reforma do sistema financeiro internacional. Haverá, ainda, quatro mesas temáticas sobre transição digital, clima, segurança cidadã e comércio e desenvolvimento sustentável.

Agenda de Lula

Embora ainda não esteja totalmente fechada, a agenda do presidente Lula prevê reuniões e encontros com líderes políticos e empresariais europeus.

O chefe do governo brasileiro terá encontros com o rei da Bélgica, Philippe Léopold Louis Marie, e com o primeiro-ministro do país anfitrião, Alexandre De Croo. Também já foram confirmados compromissos com os representantes da Áustria e da Suécia.

Na segunda-feira (17), Lula participa do Fórum empresarial União Europeia - América Latina, pela manhã. À tarde, ocorre a sessão de abertura da Celac. No dia seguinte, ocorre a Cúpula da Celac-União Europeia. O retorno a Brasília está previsto para quarta-feira (19).

Lula e a Celac