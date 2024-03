Em meio a pressões, ministra da Saúde demite responsável pelos hospitais federais do Rio

A ministra Nísia Trindade decidiu demitir o chefe do Departamento de Gestão Hospitalar (DGH), Alexandre Telles, responsável pelos hospitais federais do Rio. A exoneração se dá depois de uma série de notícias sobre o mau funcionamento da rede. Na reunião ministerial desta segunda-feira, Nísia foi muito cobrada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e chegou a chorar enquanto falava.

“A mudança ocorre diante da necessidade de transformação na gestão do DGH. Na última sexta-feira, foi criado um comitê gestor a fim de orientar e praticar atos de gestão relativos aos hospitais federais”, explicou a pasta, em nota. “O Ministério da Saúde reforça seu compromisso em estabelecer as ações necessárias e empenhar todos os esforços para a reconstrução e fortalecimento dos Hospitais Federais, para que toda a população do Rio de Janeiro tenha acesso à saúde pública de qualidade.”

No lugar de Telles, assumirá a atual superintendente do ministério no Rio, Maria Aparecida Braga, mais conhecida como Cida Diogo, que já foi deputada pelo PT.

Na semana passada, o GLOBO mostrou a pressão que Nísia vinha sofrendo de setores sindicais e da política por causa de uma portaria que daria mais poderes a Telles ao centralizar cargos e funções, como as compras, no DGH. Com a criação de um comitê especificamente voltado para a rede federal do Rio, que passaria a funcionar hoje, a ministra dobrou a aposta num processo de intervenção.

Além disso, neste domingo uma reportagem do Fantástico, da TV Globo, mostrou as condições precárias dos hospitais, o que reforçou a possibilidade de demissão de Telles.

Outra demissão

Na reunião ministerial desta segunda, a ministra sinalizou que também deve demitir o secretário nacional de Atenção Especializada à Saúde, Helvécio Magalhães. A informação foi antecipada pela coluna de Lauro Jardim.