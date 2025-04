Em leilões acirrados, Consórcio ALDC, BTG e Cargill arrematam diferentes áreas do Porto de Paranaguá

Os leilões de três arrendamentos do Porto de Paranaguá foram marcados por longas disputas, com mais de 100 lances em viva-voz, e um valor de outorga total arrecadado de R$ 855 milhões. Cada área foi arrematada por uma empresa diferente.

A previsão é que as concessões injetem R$ 2,2 bilhões em investimentos em até 35 anos. Os primeiros aportes estão previstos para o período inicial da concessão.

Os vencedores foram as empresas que ofereceram os maiores valores de outorga ao poder público. Como é comum nos leilões do setor, o valor mínimo é simbólico, de R$ 1. As disputas tiveram seis concorrentes para uma das áreas e cinco para cada uma das outras duas.

As três áreas em disputa são denominadas PAR14, PAR15 e PAR25 e são destinadas ao armazenamento e à movimentação de granéis sólidos vegetais (majoritariamente soja, farelo, açúcar e milho).

O Consórcio ALDC, composto pelas empresas Louis Dreyfus Company Brasil S.A. e Amaggi Exportação e importação Ltda., levou o PAR25, com proposta de R$ 219 milhões.

O BTG Pactual Commodities Sertrading S.A. (do mesmo grupo controlador da EXAME) venceu a disputa pelo PAR14 com proposta de R$ 225 milhões.

O PAR 15 ficou com a Cargill Brasil, que ofereceu a maior proposta da manhã, com R$ 411 milhões.

O leilão torna o Porto de Paranaguá o primeiro do Brasil a ter 100% da sua área regularizada, todas chanceladas pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Consórcio arremata PAR25

O certame do PAR 25 teve uma longa disputa viva voz, com 21 lances até ser definido um vencedor. O Consórcio ALDC, composto pelas empresas Louis Dreyfus Company Brasil S.A. e Amaggi Exportação e importação Ltda., arrematou a área com proposta de outorga de R$ 219 milhões.

O terminal recebeu mais quatro propostas. A ICTSI Americas B.V. ficou em segundo lugar com proposta de R$ 218 milhões, seguido da empresa Interalli Grãos Terminais S.A., com R$ 173 milhões. A Rocha Graneis sólidos de exportação ofereceu R$ 50 milhões e o BTG Pactual Commodities Sertrading S.A. apresentou valor de R$ 50 mil.

O empreendimento será destinado à movimentação e armazenagem de granéis sólidos — como soja, farelo de soja, açúcar e milho. A previsão é de investimentos diretos de R$ 216 milhões. O contrato da concessionária será de 35 anos.

A área do PAR25 está localizada dentro da poligonal do Complexo Portuário de Paranaguá, e contará com uma área de aproximadamente 41.480m² a partir de 2032. O empreendimento é caracterizado como brownfield, ou seja, possui uma área com estrutura de operação.

5 propostas de participantes para o leilão

Granéis sólidos de origem vegetal

35 anos de contrato de concessão

Área de 43,4 mil metros quadrados

R$ 233 milhões (terminal) + R$ 331 milhões (infraestrutura pública)

BTG arremata PAR14

A concessão do terminal também foi decidida em disputa viva-voz, com 26 lances. O BTG Pactual Commodities Sertrading S.A. arrematou a área com proposta de outorga de R$ 225 milhões.

A empresa ICTSI Americas B.V. teve a segunda melhor proposta com R$ 222 milhões. A Infra II Investiment S.A. ofereceu R$ 144 milhões, seguida pelo Rocha Graneis Sólidos de Exportação, com R$ 100 milhões e Potencial Agro S.A., com R$ 60 milhões.

O empreendimento será destinado à movimentação e armazenagem de granéis sólidos — como soja, farelo de soja e milho. A área do terminal terá capacidade para movimentar 6,8 milhões de toneladas por ano, segundo o Ministério dos Portos e Aeroportos. A previsão é de investimentos de R$ 1,187 bilhão ao longo de 35 anos de contrato.

A área do PAR14 está localizada dentro da poligonal do Complexo Portuário de Paranaguá, e conta com uma área de aproximadamente 82,4 m². O empreendimento é caracterizada como brownfield, ou seja, possui uma área com estrutura de operação, e parte como greenfield, que precisará ser construído.

5 propostas de participantes para o leilão

Granéis sólidos de origem vegetal

35 anos de contrato de concessão

Área de 82,4 mil metros quadrados

R$ 529 milhões (terminal) + R$ 477 milhões (infraestrutura pública)

PAR15

Em mais um certame acirrado, com 57 lances em viva-voz, a Cargill Brasil venceu a disputa com proposta de R$ 4111 milhões de valor de outorga.

A segunda melhor proposta foi de Arco Norte Infraestrutura e Logística, com R$ 410 milhões. O BTG Pactual Commodities Sertrading S.A. ofereceu R$ 123,5 milhões, seguida pelo Infra II Investiment S.A., com R$ 111 milhões, ICTSI Americas B.V., com R$ 31 milhões e o Consórcio ALDC, com proposta de R$ 28 milhões.

O empreendimento será destinado à movimentação e armazenagem de granéis sólidos — como soja, farelo de soja, milho e açúcar. Com capacidade para movimentar 4 milhões de toneladas por ano, o terminal receberá aporte de R$ 656,85 milhões durante os 35 anos de contrato.

A área do PAR15 está localizada dentro da poligonal do Complexo Portuário de Paranaguá, e conta com uma área de aproximadamente 38.859 m². O empreendimento é caracterizada como brownfield, ou seja, possui uma área com estrutura de operação.