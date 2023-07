Em 1989, quando os brasileiros passaram a conviver com o Cruzado Novo, a inflação chegou a 1.782%

Em 1989, quando a Gessy Lever foi premiada no anuário da EXAME, a cruzada do governo para tentar conter o aumento dos preços continuava – em vão.

Naquele ano, a inflação, no acumulado, chegou a 1.782,90%. No comando do Ministério da Fazenda, Maílson da Nóbrega anunciou o Plano Verão no dia 5 de janeiro.

A medida impôs o congelamento de preços e o adeus ao Cruzado, que perdeu três zeros e passou a ser chamado de Cruzado Novo (NCz$). Já a OTN (Obrigação do Tesouro Nacional) e a URP (Unidade de Referência de Preços) foram extintas. Em julho, foi lançada uma novidade que vigora até hoje, o índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M).

Nos anos 1980, a Gessy Lever apostou boa parte das fichas nos segmentos de cuidados pessoais e detergentes. Em 1983, a companhia inaugurou sua fábrica de detergentes em Indaiatuba, no Interior de São Paulo.

No ano seguinte, a Henkel, fabricante das marcas de detergente Campeiro, Viva, Mago e Gigante Branco, foi incorporada à Gessy Lever – anos depois, a Campeiro seria transformada na Surf. Em 1985, o Axe, lançado na França dois anos antes, foi apresentado aos brasileiros como “o primeiro desodorante colônia masculino para o corpo todo”.

Salto para 1986, quando o sabão em pedra Brilhante foi lançado de olho nos consumidores com baixo poder aquisitivo – para virar um dos maiores hits do grupo no Brasil, foi um pulo. No mesmo ano, a multinacional adquiriu a indústria de cosméticos Pond’s e a subsidiária da norte-americana Anderson Clayton Company – esta estava no Brasil desde 1934 e, em 1948, lançou a margarina Saúde.

A Gessy Lever nasceu em 1960, quando os irmãos Lever adquiriram a Gessy. A história da companhia no Brasil, na verdade, começou antes, mais exatamente em 1929.

Foi quando três emissários da Unilever, de origem britânica, desembarcaram no Porto de Santos. Falamos de Eric Hayden Morris, George McCabe e William Rigby, que estavam em São Paulo, no mês seguinte, quando ocorreu a mais famosa quebra da Bolsa de Nova York.

O episódio, que provocou uma onda de falências e crises econômicas ao redor do mundo, não alterou os planos do trio: criar uma empresa no Brasil para importar os sabões para lavar roupas da marca Sunlight e os Flocos Lux.

Com sede na Praça Ramos de Azevedo, no centro paulistano, a companhia foi registrada como Sociedade Anônima Irmãos Lever. Em 2001, a Gessy Lever decidiu adotar a identidade corporativa internacional, trocando o nome e a razão social para Unilever.