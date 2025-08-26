'Eles têm operado com nove ministérios': Tarcísio cita Milei como bom exemplo de controle fiscal

Só o tempo dirá se o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), será candidato à presidência da República em 2026. Mas, caso isso aconteça, é possível projetar que um eventual governo terá um exemplo próximo sobre o qual se apoiar: a gestão de Javier Milei, na Argentina.

"É necessário liderança para discutir a questão fiscal, para implementar uma agenda fiscal que vai nos garantir a prosperidade. É só olhar aqui para pertinho, olha o que a Argentina fez", disse o governador de São Paulo na segunda-feira, 25, durante o Seminário Brasil Hoje, do grupo Esfera Brasil, na capital paulista.

Tarcísio citou a gestão Milei em alguns momentos de sua fala, em especial ao citar as medidas para conter a expansão fiscal do país vizinho e o enxugamento de ministérios e da burocracia argentina.

"Como que ela conseguiu reduzir o tamanho do Estado e despesa pública, e o efeito que isso está tendo em termos de inflação e de crescimento", afirmou.

Em especial, o exemplo vindo do país vizinho na questão do enxugamento da máquina estatal foi elogiado pelo governador de São Paulo.

"Eles têm operado com nove ministérios. Imagina a quantidade de cortes que eles conseguiram fazer e isso foi importante para impulsionar a administração pública", disse. "Dá para cortar sem perder qualidade, e a tecnologia vai ser uma aliada."

Estado com foco em serviços básicos

Na visão de Tarcísio, o Estado precisa se concentrar em serviços como saúde, educação e segurança. Na saúde, citou que o governo paulista ampliou os valores da tabela do SUS para procedimentos.

Em sua avaliação, o congelamento do preço dos serviços estava "feria de morte" a filantropia, em referência às Santas Casas.

"São 680 entidades filantrópicas no estado de São Paulo, 360 Santas Casas. E a gente criou, na verdade, um incentivo perverso. Quanto mais atendimento você faz, mais prejuízo você tem", afirmou.

Segundo ele, isso permitiu que um parto que pagava R$ 443 fosse para R$ 2.300.

"A cirurgia de vesícula que era R$ 1.000, em São Paulo a gente paga R$ 4.000. O leito de UTI que era R$ 700, pagamos em São Paulo R$ 2.800", disse. "E aí a gente foi ampliando vaga. Abrimos 6.500 leitos em 2 anos. Ou seja, o estado que fazia 700 mil cirurgias por ano está fazendo 1,2 milhão. Isso é problema social. Isso é levar a saúde para a ponta."

Plano Motossera

Na Argentina, Milei implementou o 'plano Motossera', com cortes de gastos, redução da burocracia e intervenções excessivas do Estado na economia do país.

O presidente argentino flexibilizou as leis trabalhistas e as políticas de aluguel. Além disso, Milei derrubou as restrições às exportações, o congelamento de preços e os subsídios a serviços básicos, como transporte público, água e luz. Empresas públicas foram privatizadas e funcionários públicos demitidos.

Os resultados foram uma queda na inflação, de 211% em 12 meses no final de 2023 para 36,6% em julho de 2025, e o primeiro superávit fiscal desde 2010.

No entanto, o custo disso foi a redução do poder aquisitivo, do emprego e do consumo, o que gerou protestos e greves.