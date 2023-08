Eleitores do Equador votam contra projeto petrolífero em área da Amazônia

Em uma decisão histórica, os equatorianos votaram neste domingo, 20, contra a exploração de petróleo em uma área protegida da Amazônia, na qual vivem duas tribos não contatadas e há uma rica biodiversidade.

Com mais de 90% dos votos apurados no início da segunda-feira, 21, cerca de 60% dos equatorianos rejeitaram a exploração de petróleo no bloco 44, situado dentro do Parque Nacional Yasuní, uma das maiores biodiversidades globais.

Povos nativos

A área é habitada pelos Tagaeri e os Taromenani, que vivem isolados. Em 1989, Yasuní foi designada uma reserva global da biosfera pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). A reserva abarca uma área de mais de 1 milhão de hectares, com ao menos três espécies endêmicas.

O resultado da consulta popular é um revés significativo para o presidente do país, Guillermo Lasso, que defendia a exploração de petróleo no local, afirmando que a receita era crucial para a economia equatoriana. Com o resultado, a estatal Petroecuador terá de acabar com suas operações no local nos próximos meses.

Eleição presidencial

A consulta popular ocorreu junto com o primeiro turno da eleição presidencial. A disputa será decidida entre a candidata esquerdista Luisa González e Daniel Noboa, de direita. O país vive um período de turbulência política, após a morte de um dos candidatos à presidência, Fernando Villavicencio.