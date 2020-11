Eleitores decididos? Pesquisas por “Boulos” e “Covas” caem no Google

Os eleitores de São Paulo vão deixar para se informar sobre os candidatos a prefeito no segundo turno em cima da hora? Dados de pesquisa do GoogleTrends indicam que sim. Em dia 15 de novembro, dia da votação do primeir turno das eleições municipais, as palavras “Covas” e “Boulos” registraram pico de volume de pesquisas no Google em relação aos últimos trinta dias. Depois do dia das eleições, ambos os termos registraram queda em volume de pesquisas.

O termo “Boulos”, usado para pesquisar sobre Guilherme Boulos (PSOL), tem um desempenho mais resiliente em número de pesquisas online do que o termo “Covas”, relacionado ao rival Bruno Covas (PSDB). Na plataforma de dados públicos Google Trends, que tem um ranking de pontos de zero a 100, Boulos marcava 100 antes do pleito e hoje 84 pontos, enquanto Covas marca 40 pontos e tinha 91 antes do último domingo (15).

O resultado pode estar relacionado ao foco da campanha de cada um: com apenas 17 segundos na TV, Boulos investe significativamente em campanha nas plataformas digitais. Como resultado, tem 1,4 milhão de seguidores no Instagram, por exemplo, enquanto seu adversário tem 204 mil.

Como o Google Trends funciona?

O Google Trends identifica tendências de pesquisa dentro da plataforma, de acordo com a quantidade de pesquisas realizadas por internautas sobre cada um deles. Essas tendências são mostradas em um gráfico, que varia de zero a cem — zero, caso um termo tenha apresentado pouquíssimo volume de buscas num determinado intervalo de tempo, e cem, para um pico de volume de pesquisas daquele mesmo termo, ao longo do tempo.

O Google não informa, em termos absolutos, quantas pesquisas precisam ser realizadas para que um termo saia da posição zero e chegue à posição cem.

Traduzindo com o exemplo das eleições: antes do dia 15, os termos “Covas” e “Boulos” tinham um comportamento bastante similar em volume de buscas — ambos estavam ali na casa dos 5 pontos estabelecidos pelo Google Trends. No dia 15, os dois tiveram um salto expressivo, chegando ao pico de pesquisas: “Boulos” com a posição máxima (100 pontos) e, Covas, com um pico também bastante significativo (de 91 pontos).