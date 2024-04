Eleições: Kim Kataguiri, pré-candidato à prefeitura de SP, é entrevistado da EXAME nesta quinta

Atuação na Câmara dos Deputados, articulação e as principais propostas da futura campanha serão os temas discutidos com o deputado federal e pré-candidato à prefeitura de São Paulo, Kim Kataguiri, no programa Eleições 2024, nesta quinta-feira, 4, às 14h, com transmissão pelo canal do YouTube da EXAME.

Kim tem 28 anos, é youtuber e co-fundador do Movimento Brasil Livre (MBL). Ele chegou a cursar economia na Universidade Federal do ABC, mas interrompeu o curso. Entrou na política em 2018, quando foi eleito deputado federal pelo DEM com 465 mil votos, quarto candidato com maior número de votos. Ele foi também o deputado mais jovem da história do Brasil, com 23 anos anos. Em 2022, foi reeleito.

Kataguiri ficou conhecido por ser um dos organizadores das manifestações a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e pelo combate à corrupção. No Congresso, suas principais bandeiras são o fim da corrupção, modernização do estado e diminuição da burocracia para empresas.

A entrevista será conduzida por André Martins, repórter de Brasil e Economia da EXAME, e Luciano Pádua, editor de Macroeconomia da EXAME em São Paulo.

Eleições 2024 na EXAME

A entrevista com o pré-candidato à prefeitura de São Paulo é a quarta da série de entrevista com os principais concorrentes ao comando da capital paulista. Os possíveis candidatos ao comando da capital paulista foram convidados para conversar ao vivo nos nossos estúdios. A data e horário será de acordo com a agenda do pré-candidato.

Além de entrevistas, programas quinzenas vão analisar e trazer bastidores das campanhas das capitais brasileiras, com olhar especial para São Paulo, cidade onde fica localizada a redação da EXAME.

As eleições 2024 estão marcadas para acontecer no dia 6 de outubro. O segundo turno, marcado para 27 de outubro, acontece somente em cidades com mais de 200 mil eleitores para o cargo de prefeito, caso nenhum candidato atinja 50% mais um dos votos válidos.