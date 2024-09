Eleições em SP: o que pensa João Pimenta sobre saúde, habitação, educação e segurança pública

Segurança pública, saúde, educação e habitação estão entre as áreas prioritárias para a atuação do próximo prefeito de São Paulo, conforme indicado pelos próprios eleitores paulistanos em pesquisa Datafolha, divulgada no último dia 24. Em ano de eleição municipal, vale ficar de olho sobre o que pensam os candidatos à prefeitura de São Paulo sobre essas pautas.

Pensando nisso, a EXAME separou as propostas do candidato João Pimenta (PCO) sobre esses temas. Elas constam no programa de governo protocolado pelo jornalista no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O documento, que deve ser obrigatoriamente apresentado para quem almeja assumir o cargo de chefe do Executivo Municipal, traz um resumo do que cada candidatura pretende realizar caso seja eleita para o mandato de quatro anos.

Abaixo, você confere as promessas para segurança pública, saúde, educação e habitação mencionadas por Pimenta ao longo das 6 páginas de seu programa de governo.

*A EXAME reproduz, na íntegra, as propostas do (a) candidato (a) como elas foram apresentadas à Justiça Eleitoral.

O que pensa João Pimenta sobre Segurança pública

De acordo com o Datafolha, o próximo prefeito deverá buscar uma solução urgente para o problema de segurança que atinge a cidade. Ao todo, 20% dos paulistanos fazem essa afirmação, o maior percentual que aponta que essa pauta é a principal preocupação dos moradores da cidade de São Paulo.

Mas, apesar de ser um tema relevante para o eleitor, o candidato do PCO não apresenta propostas para a área de segurança pública.

O que pensa João Pimenta sobre Saúde

Segunda área mais citada, a saúde é uma preocupação de 18% dos eleitores paulistanos. Em seu plano de governo, Pimenta destaca três propostas sobre o tema. São elas:

É preciso garantir que nenhuma empresa privada tome controle do SUS como acontece com as OSs. O serviço de saúde público deve ser completamente estatal. Além disso, os trabalhadores devem ganhar um salário digno, como citado no ponto acima. Eles devem ter o controle do sistema de saúde por meio das suas próprias organizações, o que remove o controle desse setor pelos burocratas. Por fim, em todo o Brasil, o SUS é totalmente insuficiente para garantir o mínimo para a população. Sendo assim, deve ser realizado um enorme investimento para que se garanta saúde gratuita e de qualidade para todos os trabalhadores. Pela estatização de todo o sistema de saúde!

O que pensa João Pimenta sobre Educação

O próximo prefeito também deverá buscar uma solução urgente para os problemas na área da educação, como afirmam 18% dos moradores da cidade. Sobre esse tema, o jornalista destaca apenas que " os trabalhadores da educação e a comunidade escolar devem tomar as decisões sobre a educação", descreve.

O que pensa João Pimenta sobre Habitação

Embora um pouco mais distante, a área da habitação também é uma preocupação de 7% das pessoas que vivem na capital paulista. Em seu programa de governo, Pimenta apresenta três propostas específicas sobre o tema da moradia.

Um governo dos trabalhadores deve garantir apoio total aos movimentos de moradia. Se o movimento ocupou algum imóvel abandonado, é dever da prefeitura garantir toda a documentação que precisa. Em hipótese alguma a prefeitura deve fazer a reintegração de posse, mas sim, deve se colocar a serviço dos movimento e garantir as necessidades para que a ocupação se torne uma moradia digna. Além disso, é preciso expropriar todos os imóveis da especulação imobiliária e distribuí-los para os trabalhadores necessitados. Caso isso não resolva o problema da moradia, é preciso construir ainda mais casas para a população.

A íntegra do programa de governo de João Pimenta (PCO) está disponível aqui.