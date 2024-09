Pelo menos 18 das 26 capitais terão pesquisas sobre a corrida eleitoral para prefeito entre esta segunda-feira, 9, e sábado, 14. Somente Rio Branco, Maceió, Macapá, Vitória, Campo Grande, João Pessoa, Porto Alegre e Goiânia não terão levantamentos eleitorais. São Paulo e Natal têm cinco pesquisas previstas para divulgação, em cada uma das cidades, o maior número da semana.

As informações constam em plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral. O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução nº 23.676/2021.

Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público. Dos 48 estudos previstos, a maioria deles foi realizada pelo instituto Futura Inteligência, com sede no Espírito Santo, encomendados pela empresa 100% Cidades.

Confira as pesquisas de 9 a 14 de setembro previstas:

Pesquisas eleitorais para prefeito de São Paulo

Com o maior número de pesquisas previstas para a semana, ao lado de Natal, a cidade de São Paulo, terá cinco pesquisas sobre a disputa para prefeito.

Instituto: AtlasIntel - Data de divulgação: 11/09/2024 (quarta-feira)

AtlasIntel - 11/09/2024 (quarta-feira) Instituto: Quaest - Data de divulgação: 11/09/2024 (quarta-feira)

Quaest - 11/09/2024 (quarta-feira) Instituto: Futura Inteligência/100% Cidades - Data de divulgação: 12 /09/2024 (quinta-feira)

Futura Inteligência/100% Cidades - /09/2024 (quinta-feira) Instituto : Datafolha - Data de divulgação: 12 /09/2024 (quinta-feira)

: Datafolha - /09/2024 (quinta-feira) Instituto: Paraná Pesquisas - Data de divulgação: 13 /09/2024 (sexta-feira)