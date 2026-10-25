Eleições 2026: Flávio Bolsonaro (PL) vence em Campo Grande (MS) na disputa presidencial

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 61,11% dos votos válidos em Campo Grande. Lula (PT) ficou com 38,89%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

Em Mato Grosso do Sul, 2 milhões de eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.

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Quem foi eleito governador de Mato Grosso do Sul?

Com 87,67% das urnas apuradas em Mato Grosso do Sul, a eleição para o Executivo estadual foi matematicamente definida. Eduardo Riedel (PP) foi eleito para o cargo de governador com 805.508 votos (67,39%), segundo o TSE.

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Quem são os senadores eleitos em Mato Grosso do Sul?

Com 97,5% das urnas apuradas, o Mato Grosso do Sul elegeu Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL) como senadores. Eles exercerão mandato entre 2027 e 2035. Fazendeiro, Azambuja conquistou 34,6% dos votos, o equivalente a 903.554 votos. O outro senador eleito do Mato Grosso Sul foi Renan Barbosa Contar, conhecido como Capitão Contar, que obteve 32,8% dos votos, o equivalente a 856.045 votos.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Como ficou o primeiro turno em Campo Grande?

No primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, Flavio Bolsonaro (PL) foi o candidato a presidente mais votado em Campo Grande (MS), com 289.672 votos. Lula (PT) foi o segundo mais votado, com 159.856 votos, segundo o TSE.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ou não ser concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.