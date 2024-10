Eleições 2024: quando sai o resultado da cidade de São Paulo? Veja quando começa a apuração

São Paulo vai eleger 55 vereadores e o prefeito que vai comandar a cidade com o maior produto interno bruto (PIB) do Brasil.

O atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), tenta a reeleição e tem o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o influenciador Pablo Marçal (PRTB) como os seus principais adversários. Os três são favoritos para chegar ao segundo turno, em 27 de outubro. (Veja a apuração voto a voto em São Paulo na página de Eleições da EXAME).

Nas eleições deste domingo, as urnas abrem às 8 horas e fecham às 17 horas (horário de Brasília), quando os votos começam a ser apurados.

ACOMPANHE AQUI A APURAÇÃO VOTO A VOTO EM SP

Quando começa a apuração?

Considerando o horário de Brasília, a apuração começa assim que o horário de votação se encerra, às 17h, de acordo com a previsão divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em algumas seções, filas podem adiar um pouco o processo de votação e, consequentemente, a divulgação dos resultados.

Historicamente, a apuração pode levar entre 3 a 4 horas para ser concluída. Em 2022, os resultados do primeiro turno saíram entre 20h30 e 21h.

A apuração para a prefeitura das capitais poderá ser acompanhada pela EXAME, na página dedicada às eleições de 2024.

O resultado é esperado para a noite do domingo, 6.

Pelo aplicativo de celular Resultados, disponíveis no Google Play ou na App Store, também será possível acompanhar os resultados. A Justiça Eleitoral também criou uma página na internet especificamente para este fim.

Quando é o segundo turno?

Para o cargo de prefeito, quando nenhum dos candidatos atinge 50% mais um dos votos válidos, a eleição vai para o segundo turno. A exceção é para cidades com menos de 200 mil habitantes. Em 2024, a segunda etapa de votação é no dia 27 de outubro.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2024 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizadas, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.