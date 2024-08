Eleições 2024: debates para prefeitura de Boa Vista começam na quinta; confira datas e onde assistir

Os pré-candidatos a prefeito de Boa Vista, em Roraima, ficarão frente à frente nesta quinta-feira, 8, para o primeiro debate eleitoral. O encontro, realizado pela Band, será transmitido na TV aberta e nas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, a partir das 22h15. Estão confirmadas as presenças de Arthur Henrique (MDB), Lincoln Freire (PSOL), Mauro Nakshima (PV) e Nicoletti (União Brasil).

De acordo com a emissora, o debate será dividido em três blocos. No primeiro bloco, além da apresentação de cada um dos pré-candidatos, haverá uma rodada de perguntas, respostas, réplicas e tréplicas, em que cada político poderá fazer uma pergunta e responder quantas vezes for acionado. No terceiro e último bloco, os candidatos também farão as considerações finais.

Além do debate na Band, a Rede Amazônica, afiliada da TV Globo, fará um segundo encontro três dias antes da votação em primeiro turno, em 6 de outubro. Caso as eleições municipais na capital roraimense tenham um segundo turno, uma nova rodada de debates entre os dois postulantes deve ocorrer entre 14 e 25 de outubro.

Confira a lista de debates com os pré-candidatos à prefeitura de Boa Vista:

Band

1º turno: 8 de agosto, quinta-feira, às 22h30

2º turno: 14 de outubro, segunda-feira

Rede Amazônica - TV Globo

1º turno: 3 de outubro, quinta-feira

2º turno: 25 de outubro, sexta-feira