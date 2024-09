Entre esta segunda-feira, 23, a domingo, 29, pelo menos 112 pesquisas eleitorais sobre a corrida para a prefeitura das 26 capitais brasileiras devem ser divulgadas. Maceió, Salvador, São Luís e Florianópolis terão apenas uma levantamento em cada uma das cidades.

As informações constam em plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral.

O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução nº 23.676/2021.

Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público.

A corrida pela prefeitura de São Paulo continua liderando o total de pesquisas com 10 previstas para essa semana. Cinco dos maiores institutos de pesquisa – AtlasIntel, Quaest, Futura Inteligência, Datafolha e Paraná Pesquisas – divulgarão seus novos números sobre uma das eleições mais indefinida até o momento. A capital potíguar também empata com a paulistana, com 10 levantamentos registrados em Natal.

Confira as pesquisas de 23 a 29 de setembro previstas nas capitais: