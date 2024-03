Eleições 2024: 34% dizem que jamais votariam em Boulos; Nunes é rejeitado por 26%

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) é o pré-candidato à prefeitura de São Paulo mais rejeitado, com 34% dso eleitorados apontando que jamais votariam nele nas eleições deste ano. Tecnicamente empatado com Boulos, o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil) é rejeitado por 32% dos entrevistados. Os dados são da pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo nesta segunda-feira, 11.

Na sequência, Altino (PSTU) aparece com 27%, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem 26%, Tabata Amaral 19% e, Marina Helena (Novo), com 18% dos eleitores dizendo que jamais votariam.

A pesquisa aponta ainda que 7% dos entrevistados rejeitam todos os candidatos ou não votaria em nenhum deles, outros 7% não sabem e 2% votariam em qualquer nome.

Segundo o Datafolha, a nova pesquisa não é comparável à realizada em agosto de 2023, pois os nomes não são os mesmos. Porém, Boulos foi o único dos pré-candidatos que a rejeição oscilou acima da margem de erro, saindo de 29% para 34%, na atual pesquisa. O mais rejeitado naquele levantamento foi Kim Kataguiri, com 35%. Nunes teve 26% e Tabata tinha 23%.

Veja a rejeição dos pré-candidatos, segundo a pesquisa Datafolha

Guilherme Boulos (PSOL): 34%

Kim Kataguiri (União): 32%

Altino (PSTU): 27%

Ricardo Nunes (MDB): 26%

Tabata Amaral (PSB): 19%

Maria Helena (Novo): 18%

Rejeita todos/Não votaria em nenhum: 7%

Não sabem: 7%

Votaria em qualquer um/Não rejeita nenhum: 2%

O Datafolha ouviu 1.090 eleitores paulistanos entre a quinta-feira, 7, e a sexta-feira, 8. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-08862/2024. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Boulos e Nunes empatados

Boulos e Nunes aparecem tecnicamente empatados nas intenções de votos para o pleito do ano que vem. O atual prefeito aparece com 29%, contra 30% do candidato do PSOL.

Em terceiro lugar, aparece Tabata Amaral (PSB), com 8% nas intenções. Marina Helena (Novo), com 7%; Kim Kataguiri (União), com 4%; e Altino (PSTU), com 2%, aparecem logo na sequência.

Ainda de acordo com a pesquisa, os que declararam voto em branco ou nulo são 14% e 6%, respectivamente. Em cenário sem a presença de Kataguiri, Ricardo Nunes surge à frente de Boulos, com 30% a 29%. Tabata sobe para 9%, Marina mantém 7% e Altino cai para 1%. Nesse caso, brancos e nulos somam 16% e "não sei", 7%.