Resultado Eleições PE: Raquel Lyra é eleita governadora

Raquel Lyra é eleita governadora de Pernambuco, no segundo turno das eleições de 2022, realizado neste domingo, 30. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com mais de 96% das urnas apuradas, Raquel Lyra (PSDB) obteve 58,7% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Marília Arraes (Solidariedade), que recebeu 41,2% dos votos válidos.

Em 2018, a votação foi decidida no primeiro turno, quando o então governador Paulo Câmara (PSB) foi reeleito com 50,7% dos votos válidos.

Quem ficou na frente no 1º turno?

Marília Arraes (Solidariedade) e Raquel Lyra (PSDB) disputam o segundo turno das eleições 2022 para o governo de Pernambuco, de acordo com dados de apuração do TSE. No primeiro turno, com 100% das urnas apuradas, Marília Arraes obteve 23,97% contra Raquel Lyra com 20,58%. Em terceiro lugar aparece o candidato Anderson Ferreira (PL) com 18,15% dos votos.

Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.

Marília Arraes (Solidariedade): 23,97%

(Solidariedade): 23,97% Raquel Lyra (PSDB): 20,58%

(PSDB): 20,58% Anderson Ferreira (PL): 18,15%

Quem foi eleito senador por Pernambuco?

A candidata Teresa Leitão (PT) foi eleita senadora da República pelo estado de Pernambuco nas eleições 2022. De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Leitão obteve 46,12% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Gilson Machado (PL), que recebeu 29,55%.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizadas, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e, analfabetos.