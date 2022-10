Eleições 2022 presidente: Jair Bolsonaro fica em primeiro no DF

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com mais de 99% das urnas apuradas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) ficou com 58,8% dos votos válidos e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 41,1% no Distrito Federal. Os dois disputaram o segundo turno das eleições 2022 neste domingo, 30.

Clique aqui para ver o resultado das eleições 2022 no Brasil e em todos os estados

VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO

Quem ficou na frente no 1º turno no DF?

Nos números gerais, com 100% das urnas apuradas, Lula ficou com 48,43% dos votos válidos, e Bolsonaro, 43,20%, na votação do primeiro turno, realizado no domingo, 2. No Distrito Federal, o atual presidente ficou com 51,65% dos votos válidos, e o petista com 36,85%.

Veja os detalhes do resultado

Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.

Simone Tebet (MDB) teve 4,16% dos votos válidos;

Ciro Gomes (PDT) teve 3,04%;

Votos nulos e brancos somam 4,20%.

Quem foi eleito governador no Distrito Federal?

O candidato Ibaneis Rocha (MBD) venceu a disputa a governador do estado do Distrito Federal nas eleições 2022, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ibaneis obteve 50,27% dos votos válidos e Leandro Grass recebeu 26,27%. Em terceiro ficou Paulo Octávio (PSD), com 7,47%, em um resultado que foi definido no voto a voto.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Quem foi eleito senador pelo Distrito Federal?

A candidata Damares Alves (Republicanos) foi eleita senadora da República pelo estado do Distrito Federal nas eleições 2022. De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Damares obteve 44,98% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Flávia Arruda (PL), que recebeu 27,02%.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizadas, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e, analfabetos.

LEIA TAMBÉM