Eleições 2022 presidente: Bolsonaro fica em primeiro no RJ

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 95,13% das urnas apuradas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou com 43,53% dos votos válidos, e o presidente Jair Bolsonaro (PL) com 56,47%, no Rio de Janeiro. Os dois disputaram o segundo turno das eleições 2022 neste domingo, 30.

Historicamente, o voto do eleitor do Rio de Janeiro está mais à direita. Em 2018, Bolsonaro teve 46,03% dos votos no estado, ante 28,28% de Fernando Haddad (PT).

Com mais de 17,5 milhões de habitantes e 13 milhões de eleitores, o Rio de Janeiro é um dos maiores colégios eleitorais do país.

Nos números gerais, com 100% das urnas apuradas, Lula ficou com 48,43% dos votos válidos, e Bolsonaro, 43,20%, na votação do primeiro turno, realizado no domingo, 2. No Rio de Janeiro, o atual presidente ficou com 51,09% dos votos válidos, e o petista com 40,68%.

Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.

Simone Tebet (MDB) teve 4,16% dos votos válidos;

Ciro Gomes (PDT) teve 3,04%;

Votos nulos e brancos somam 4,20%.

Quem foi eleito senador pelo RJ?

Alessandro Molon (PSB) venceu a disputa para o senador, com 923591 votos. Para senador, não há segundo turno, mas vence quem tiver a maior soma de votos no estado.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizadas, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e, analfabetos.

