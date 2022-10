Eleições 2022: horário eleitoral gratuito retorna nesta sexta-feira

Canais de televisão e rádio começam a transmitir a propaganda eleitoral gratuita do segundo turno das eleições de 2022 nesta sexta-feira, 7. As propagandas serão veiculadas até o dia 28 de outubro, sexta-feira anterior à votação.

Fique por dentro de tudo sobre as Eleições 2022 e os resultados das pesquisas eleitorais. Clique aqui e receba gratuitamente a newsletter EXAME Desperta.

O próximo presidente da República e os próximos governadores de 12 estados serão definidos em 30 de outubro. No segundo turno, o tempo de propaganda eleitoral é distribuído igualmente entre os candidatos que disputam o mesmo cargo.

A programação começa pelo candidato que tiver obtido mais votos no primeiro turno. No caso da eleição presidencial, a primeira propaganda será de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve 48,43% dos votos, seguida pela de Jair Bolsonaro (PL), que somou 42,32%.

As propagandas para presidente serão veiculadas de segunda a sábado, em inserções diárias de dez minutos. Na televisão, das 13h às 13h10 e das 20h às 20h40. No rádio, das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10.

No caso dos governadores, as propagandas serão veiculadas na televisão das 13h10 às 13h20 e das 20h40 às 20h50. No rádio, das 7h10 às 7h20 e das 12h10 às 12h20.

O plano de mídia do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também estabelece que as emissoras reservem, de segunda a domingo, 25 minutos para inserções de 30 e 60 segundos ao longo da programação, para cada cargo em disputa e para cada candidato ou coligação.

LEIA TAMBÉM:

Solidariedade formaliza apoio a Haddad na disputa pelo governo de SP

PT volta a ter maioria de votos após 8 anos; PSDB sofre revés histórico em SP