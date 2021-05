Eleições 2022: Exame debate pesquisa que traz Lula em primeiro lugar

A mais recente pesquisa EXAME/IDEIA, publicada nesta sexta-feira, 21, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 45% das intenções de voto contra 37% do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em um eventual segundo turno para a presidência do Brasil.

Mas a corrida para eleição em 2022 ainda é longa e depende de muitos fatores, principalmente o ritmo de vacinação contra a covid-19. O desempenho da economia, ainda muito aquém do esperado pelos analistas, é outro ponto que mexe muito com a vida das pessoas e impacta em qualquer pleito.

A pesquisa é a primeira após Lula confirmar, em entrevista a uma revista francesa publicada nesta semana, que será candidato em 2022."Serei candidato contra Bolsonaro", disse ele. O petista ainda complementou: "Se estiver na melhor posição para ganhar as eleições e estiver com boa saúde, sim, não hesitarei".

