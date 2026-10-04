Eleição presidente no Mato Grosso: Flávio Bolsonaro (PL) fica em primeiro lugar

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) ficou em primeiro lugar no Mato Grosso, com 65,15% dos votos válidos. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou com 29,18%. Os dois disputaram o primeiro turno das eleições de 2026 neste domingo, 4.

No Mato Grosso, 2,64 milhões eleitores escolheram o próximo presidente do Brasil.

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Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.

Com 99% das urnas apuradas, o cenário é definitivo: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) vão se enfrentar no segundo turno das eleições presidenciais, em 25 de outubro.

Veja os detalhes do resultado das eleições no Mato Grosso

Quem foi eleito governador do Mato Grosso?

Otaviano Pivetta (Republicanos) foi reeleito governador do Mato Grosso em primeiro turno nas eleições de 2026, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 100% das urnas apuradas, Pivetta obteve 61,05% dos votos válidos, neste domingo, 4.

Senadores eleitos no Mato Grosso?

Os candidatos Mauro Mendes (União) e Zé Medeiros (PL) foram eleitos senadores da República pelo estado do Mato Grosso nas eleições de 2026. De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 97,02% das urnas apuradas, Mauro Mendes (União) obteve 33,23% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Zé Medeiros (PL), com 27,46%.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.