Eleição presidente em Vitória: Flávio Bolsonaro (PL) fica em primeiro lugar com 51,82% dos votos

Repórter de agro e macroeconomia
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 22h01.
De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas,Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 51,82% dos votos válidos em Vitória. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou com 48,18%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.
VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO
Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi reeleito governador do Espírito Santo no segundo turno, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 100% das urnas apuradas, o candidato obteve 53,77% dos votos válidos.
Veja os detalhes do resultado das eleições em ESTADO
Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos) foram eleitos nas duas vagas do Espírito Santo no Senado. Os dois terão mandato de oito anos, entre 2027 e 2035.
Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.
No primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato a presidente mais votado em Vitória (ES), com 103.461 votos. Lula (PT) foi o segundo mais votado, com 87.021 votos, segundo o TSE.
Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.
Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ou não ser concedida pelo juiz eleitoral.
O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.