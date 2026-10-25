Eleição presidente em Vitória: Flávio Bolsonaro (PL) fica em primeiro lugar com 51,82% dos votos

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas,Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 51,82% dos votos válidos em Vitória. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou com 48,18%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

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Quem foi eleito governador do Espírito Santo?

Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi reeleito governador do Espírito Santo no segundo turno, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 100% das urnas apuradas, o candidato obteve 53,77% dos votos válidos.

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Quem são os senadores eleitos no Espírito Santo?

Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos) foram eleitos nas duas vagas do Espírito Santo no Senado. Os dois terão mandato de oito anos, entre 2027 e 2035.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Como ficou o primeiro turno em Vitória?

No primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato a presidente mais votado em Vitória (ES), com 103.461 votos. Lula (PT) foi o segundo mais votado, com 87.021 votos, segundo o TSE.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ou não ser concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.