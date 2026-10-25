Eleição presidente em Manaus: Flávio Bolsonaro fica em primeiro lugar, mas Lula ganha no AM

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 55,83% dos votos válidos em Manaus. Lula ficou com 44,17% . Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

No Amazonas, com 99,99% das urnas apuradas, Lula ficou com 54,02% e Flávio, 45,98%.

No Amazonas, mais de 2,8 milhões de eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.

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Quem foi eleito governador do Amazonas?

Omar Aziz (PSD) foi eleito governador do Amazonas com 61,41% dos votos, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 99,99% das urnas apuradas, o candidato obteve a maioria dos votos válidos, versus Professora Maria do Carmo, com 38,59%.

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Quem são os senadores eleitos no Amazonas?

O Amazonas reelegeu dois os senadores Eduardo Braga (MDB) e Plínio Valério (PSDB). Eles terão mandato até 2035. Braga chegou a 1.240.471 votos, equivalentes a 32,3%. Valério obteve 948.793 votos, equivalentes a 24,7% dos votos válidos.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Como ficou o primeiro turno no Amazonas?

No primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, Flavio Bolsonaro (PL) foi o candidato a presidente mais votado em Manaus (AM), com 641.864 votos. Lula (PT) foi o segundo mais votado, com 439.027 votos. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).