Eleição no RJ: 41% estão indecisos no voto para governador, mostra EXAME/IDEIA

A dez dias do primeiro turno das eleições, 41% dos eleitores do estado do Rio de Janeiro dizem que estão indecisos na escolha por um candidato a governador, segundo a pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA, divulgada nesta quinta-feira, 21. Entre os entrevistados, 59% falam que o voto já está definido.

Por idade, a maior indecisão está na faixa etária de jovens de 16 a 24 anos. Neste grupo, somam 45% os que consideram uma mudança de voto até o dia da eleição. A parcela com uma escolha mais definida está na faixa de 25 a 34 anos, com 63% dizendo que já escolheram um candidato.

Nos números da pesquisa EXAME/IDEIA por faixa de renda, pouco mais da metade dos que ganham acima de seis salários - 55% - definiu um nome para confirmar na urna eletrônica, e 44% ainda não tomaram uma decisão. A parcela menos indecisa é a que ganha até um salário mínimo, com 61% dizendo que o voto ao governo do Rio de Janeiro é definitivo.

Outra maneira de medir como está o nível de indecisão é a pergunta espontânea de intenção de voto porque o eleitor precisa dizer o primeiro nome que está na mente. Em uma simulação para o governo do estado do Rio de Janeiro, 44% dizem que ainda não sabem. Nesta pergunta, Cláudio Castro (PL) tem 20%, seguido de Marcelo Freixo (PSB), com 15%. Rodrigo Neves (PDT) aparece com 2%, e os demais nomes pontuaram 1% ou ficaram abaixo disso.

Pesquisa espontânea para governo do RJ

Cláudio Castro (PL): 20%

Marcelo Freixo (PSB): 15%

Rodrigo Neves (PDT): 2%

Outros: 7%

Ninguém/ branco/ nulo: 16%

Não sabe: 44%

Para a pesquisa, EXAME/IDEIA ouviu 1.000 pessoas do estado do Rio de Janeiro entre os dias 16 e 21 de setembro. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A sondagem foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número RJ-02658/2022. A EXAME/IDEIA é um projeto que une EXAME e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. Confira o relatório completo.

Corrida ao Palácio Guanabara

O atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, lidera a disputa ao Palácio Guanabara, com 35% das intenções de voto no primeiro turno. Marcelo Freixo vem logo depois, com 27%. Rodrigo Neves (está em terceiro, com 7%. Os números são de uma pergunta estimulada, com uma lista prévia apresentada aos entrevistados.

Em relação à última sondagem EXAME/IDEIA para o governo do Rio de Janeiro, feita em junho, Castro se distanciou de Freixo e conseguiu abrir oito pontos de vantagem. Vale destacar que não é possível fazer uma comparação exata com a pesquisa anterior porque as candidaturas ainda não tinham sido definidas e os nomes testados mudaram ao longo do tempo.

Cila Schulman, vice-presidente do instituto de pesquisa IDEIA, considera que a avaliação positiva de Castro - na casa dos 36% - é um facilitador de uma reeleição do governador.

"Os desafios dele são o crescimento de Marcelo Freixo, mas principalmente os escândalos que pipocam no seu entorno, com denúncias e prisões de assessores. Já a barreira para Freixo é a sua rejeição, hoje na faixa de um terço do eleitorado, a maior entre os candidatos”, afirma.

