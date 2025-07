Eleição no PT: reunião e diferença de votos vão definir quando novo presidente será conhecido

Filiados e filiadas ao Partido dos Trabalhadores (PT) foram as urnas no domingo, 6, para escolher próximo o presidente nacional da sigla e dirigentes municipais e estaduais. Porém, uma decisão judicial sobre a eleição no diretório de Minas Gerais impossibilita o anúncio do resultado.

A eleição definirá a nova direção nacional do PT após oito anos de comando de Gleisi Hoffmann, atual ministra das Relações Institucionais do governo Lula.

O favorito para assumir o cargo de presidente nacional é Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara e nome apoiado por Lula nas eleições. Outros nomes como o deputado federal Rui Falcão, o secretário de Relações Internacionais da sigla, Romênio Pereira, e o líder da tendência Articulação de Esquerda, Valter Pomar, também disputam a presidência nacional.

No sábado, o partido foi notificado sobre a necessidade de incluir a deputada federal Dandara Tonantzin na disputa pela presidência estadual do PT em Minas Gerais. Como não havia tempo hábil para incluir o nome dela nas cédulas, a sigla decidiu suspender a votação no estado.

O PT esclareceu que a candidatura de Dandara foi indeferida por não ter quitado mais de R$ 100 mil em contribuições partidárias dentro do prazo estabelecido pelo Estatuto da sigla e pelo Regulamento do Processo de Eleição Direta (PED) 2025.

Foi convocada uma reunião extraordinária do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores para discutir o impasse na terça-feira, 8, às 17h.

Lula e Edinho Silva: ex-prefeito de Araraquara é favorito para ser o novo presidente do PT (Divulgação/Edinho Silva)

Quando sai o novo presidente do PT

Em declaração na sede do partido em Brasília, o senador Humberto Costa (PT-PE), presidente da sigla, afirmou que o resultado da eleição nacional somente será declarado ainda nesta segunda-feira caso a diferença de votos entre o primeiro e o segundo colocado seja superior à quantidade de votos de Minas Gerais.

“Digamos que o candidato Edinho, por exemplo, tenha uma votação tão grande, tão maior que os outros juntos, que os votos de Minas Gerais, que foram suspensos, não tenham uma interferência nisso. Não sei se isso vai acontecer”, comentou o senador.

Costa também não descartou sanções contra Dandara, caso a deputada não respeite a decisão do partido. A deputada, por sua vez, alega que pagou as pendências no dia 4 de junho, embora o prazo máximo fosse 29 de maio, devido a um problema bancário.

Em meio a crise de popularidade de Lula e a crise com o Congresso, a eleição do novo presidente do PT é apontada por partidários como essencial para o partido se organizar para as próximas eleições e uma possível campanha pela reeleição do presidente.