Eleição 2020: entenda a função de prefeito e vereador; saiba como escolher

No próximo domingo, os brasileiros vão às urnas para escolher os prefeitos e vereadores dos mais de 5 mil municípios do país. O processo democrático é feito a cada 4 anos e todo mundo já está bem acostumado a apertar os números da urna e depois o confirma.

Mas você sabe quais são as funções e os deveres dos prefeitos e vereadores em um município? Sabe quais direitos você pode cobrar deles? E você sabia que pode acompanhar de perto todas as contas e o destino do dinheiro público?

No episódio #007 do podcast Exame Agora, explicamos essas perguntas e conversamos com especialistas sobre a transparência e a divulgação das regras eleitorais e das funções dos políticos para a população.

