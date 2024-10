O atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera a disputa por um segundo mandato na prefeitura da capital fluminense, de acordo com pesquisa da empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência, divulgada neste sábado, 5. O candidato à reeleição tem 65,4% dos votos válidos, contra 22,7% do deputado federal Alexandre Ramagem (PL), que pontua com 22,7%.

Esta é uma das últimas pesquisas antes do primeiro turno, que será realizado neste domingo, 6 de outubro.

Os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos, determinam o resultado das eleições. Em cidades com mais de 200 mil habitantes, o candidato a prefeito que atinge mais de 50% dos votos válidos vence a disputa.

Na terceira posição está o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL), com 6%, seguido por Marcelo Queiroz (PP), que tem 1,8% das intenções de voto. Rodrigo Amorim (União) registra 1,5% e Juliete Pantoja (UP), 1%.

Pesquisa de votos válidos para prefeito do Rio de Janeiro

Eduardo Paes (PSD) : 65,4%

: 65,4% Alexandre Ramagem (PL) : 22,7%

: 22,7% Tarcísio Motta (PSOL) : 6,0%

: 6,0% Marcelo Queiroz (PP) : 1,8%

: 1,8% Rodrigo Amorim (União) : 1,5%

: 1,5% Juliete Pantoja (UP) : 1,0%

: 1,0% Cyro Garcia (PSTU) : 0,8%

: 0,8% Carol Sponza (NOVO): 0,6%

*Por causa de arredondamentos, a soma das porcentagens é de 99,8%, e não 100%

A pesquisa foi registrada no TSE como RJ-02979/2024 e realizou 1 mil entrevistas entre os dias 4 e 5 de outubro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Pesquisa estimulada para prefeito do Rio de Janeiro

Eduardo Paes : 57,9%

: 57,9% Alexandre Ramagem : 20,1%

: 20,1% Tarcísio Motta : 5,3%

: 5,3% Marcelo Queiroz : 1,6%

: 1,6% Rodrigo Amorim : 1,4%

: 1,4% Juliete Pantoja : 0,9%

: 0,9% Cyro Garcia : 0,7%

: 0,7% Carol Sponza : 0,6%

: 0,6% Ninguém/Branco/Nulo : 3,1%

: 3,1% NS/NR/Indeciso: 8,5%

**Por causa de arredondamentos, a soma das porcentagens é de 100,1%, e não 100%