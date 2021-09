Eduardo Leite é favorito para ganhar as prévias do PSDB, diz Eurasia

Um relatório da Eurasia, uma das maiores consultorias de risco político do mundo, diz que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, é o favorito para vencer as prévias do PSDB, marcadas para novembro.

No documento, que começou a circular nesta quinta-feira, 23, e o qual EXAME teve acesso, diz que o principal adversário do gaúcho, o governador de São Paulo, João Doria, deve vencer em seu território, onde o partido tem mais filiados. Por outro lado, Leite consegue angariar mais correligionários de outros estados.

Tanto Doria quanto Leite estão percorrendo o Brasil para pedir votos. Durante debate no MacroDay 2021, evento do banco BTG Pactual (do mesmo grupo que controla EXAME), realizado na semana passada, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, disse que a disputa está equilibrada e que não há favorito.

A Eurasia ainda avalia que as chances de Eduardo Leite chegar a um segundo turno dependem da imagem do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, com cerca de 20%.

“Quem sair vitorioso pode ter uma vantagem na corrida por um candidato de terceira via e favorável ao mercado na eleição de 2022. Com a maioria das seções estaduais do PSDB atrás dele, Leite parece prestes a ganhar a indicação. [...] Muitos membros do partido pensam que Leite está melhor posicionado para concorrer contra o presidente Jair Bolsonaro”, diz o relatório da Eurasia.

Na avaliação feita pela consultoria de risco político, Eduardo Leite tende a ter o aval de 20 dos 27 estados, incluindo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Ceará e Pernambuco.

Leite tem 5% no primeiro turno

Na última pesquisa EXAME/IDEIA, o governador gaúcho aparece com 5% das intenções de voto no primeiro turno. Doria tem 8%. Considerando a margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão tecnicamente empatados.

Em um eventual segundo turno contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governador paulista tem 24% das intenções de voto, e Leite aparece com 19%.

Apesar disso, a Eurasia aponta que há uma grande possibilidade de crescimento do governador gaúcho, na medida em que mais pessoas conheçam o nome dele.

“A mídia fará ampla cobertura dos eventos relacionados às primárias do PSDB, inclusive televisionados cobertura dos debates entre Doria e Leite. Isso deve aumentar o nome nacional de Leite e poderia empurrar seus números de pesquisas nacionais para algo mais perto de 8% e 9%”, avalia a consultoria.

Também há o fato de que recentemente ele ganhou as manchetes nacionais após falar abertamente sobre a sua sexualidade. Em entrevista exclusiva à EXAME no fim de agosto, Leite disse que o Brasil está preparado para ter um presidente gay.