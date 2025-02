Eduardo Leite é aprovado por 62% e reprovado por 33%, diz pesquisa Genial/Quaest

O trabalho do governador Eduardo Leite (PSDB) é aprovado por 62% dos eleitores do Rio Grande do Sul e reprovado por 33%, de acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 27. O estudo indica que 5% dos gaúchos não responderam ou não sabem avaliar o desempenho de Leite à frente do Palácio Piratini.

Na avaliação de gestão, 40% dos entrevistados indicaram que o governador está fazendo um trabalho positivo, quase o mesmo percentual dos que o avaliam como regular, 39%. Outros 16% fizeram uma avaliação negativa e 5% não souberam ou não quiseram responder.

A Quaest também revela que entre os recortes demográficos, o desempenho de Leite é melhor entre as mulheres, pessoas de 31 a 50 anos, com ensino médio completo ou incompleto, renda superior a cinco salários mínimos e católica.

O governador do Rio Grande do Sul também é mais bem avaliado entre os elegeram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022, um percentual de 50%, do que os escolheram o ex-mandatário Jair Bolsonaro, 31%. Entre os que optaram por branco ou nulo, ou não foram votar, o percentual de aprovação é de 38%.

Sucessão em 2026

Leite completará três anos na cadeira de governador do Rio Grande do Sul ao fim de 2025 e não poderá ser reeleito no próximo ano. Em 2022, ele foi o primeiro postulante reconduzido ao cargo de chefe do Executivo da história do estado.

A pesquisa mostra, contudo, que a população gaúcha está dividida sobre as chances do tucano de eleger um sucessor. Para 47%, Leite merece ter eleito um indicado seu, mas 46% apontam que não. Outros 7% não souberam ou não responderam.

O nome mais bem avaliado para a eleição em 2026 é o da ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT). Derrotada nas eleições municipais no ano passado, ela aparece com 19% das intenções de voto para uma eventual disputa ao governo gaúcho.

Em seguida está o tenente-coronel Zucco (PL), com 15%. Edegar Pretto (PT) tem 10% e Gabriel Souza (MDB) aparece com 7%. Os indecisos somam 21% e 28% disseram votar em branco, nulo ou não votar.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 19 e 23 de fevereiro com 1.104 eleitores. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.