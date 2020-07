Eduardo Leite diz que testou positivo para a covid-19

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, testou positivo para a covid-19.

Em postagem no Twitter nesta sexta-feira (24), ele disse que está assintomático mas que fará isolamento como recomendado pelos médicos.

Após um teste RT-PCR e mesmo estando assintomático, fui surpreendido agora há pouco com o resultado positivo para Covid-19. Cancelei as minhas agendas e iniciei isolamento, seguindo as instruções médicas.

— Eduardo Leite (@EduardoLeite_) July 24, 2020