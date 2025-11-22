Eduardo diz que eleição sem Bolsonaros não tem democracia e opinião sobre Tarcísio não mudou

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou em entrevista à CNN Brasil que ele e sua família estão sendo vítimas de uma perseguição para não disputar as eleições de 2026. E ao ser questionado se apoiaria outros nomes da direita, como o de governadores que podem disputar à presidência e até o da própria Michele Bolsonaro, Eduardo respondeu:

"Se for um cenário sem Eduardo, sem Flávio, sem Jair, já não mais democracia. Para mim tanto faz quem será o presidente de direita. Porque por mais que ele possa ser visto como alguém de direita, isso significa que ele não ter poder para agir livremente. Tudo o que ele fizer, ele vai ter que pedir a benção do STF", afirmou.

Ao ser questionado se a família Bolsonaro apoiaria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, numa eventual candidatura à presidência, Eduardo não respondeu à pergunta. "A pergunta é pertinente, mas eu prefiro focar aqui na ilegal prisão do Jair Bolsonaro. Pois se ele precisar colocar um outro nome adiante, isso significa que o Moraes ganhou uma batalha e está forte dentro do Brasil ainda".

O deputado disse que se o irmão Flávio seguir com a candidatura, "vai sofrer muito".

"Ele vai sofrer perseguição. Ele tem que estar preparado para tudo. Mas se ele conseguir resistir a isso tudo, ele vai performar muito próximo do que performaria o Jair Bolsonaro. Porque ele carrega o nome".

Eduardo diz que a opinião que ele tem sobre Tarcísio "segue sendo exatamente a mesma".

"Eu não quero que ninguém nutra a esperança de que eu vou acabar com as minhas críticas ou mudar de lado por conta dessa pressão de colocar o meu pai como um sequestrado, um refém, dentro de um cárcere privado sem qualquer necessidade", afirmou.

Por que Bolsonaro foi preso?

Jair Bolsonaro foi preso preventivamente na manhã deste sábado, 22. Não se trata ainda do cumprimento de pena sobre as condenações sofridas no âmbito do STF.

Antes de ser levado para uma sala especial na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, Bolsonaro estava em prisão domiciliar desde agosto.

Na véspera da prisão do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonarousou as redes sociais para convocar uma vigília pelo pai em Brasília. A publicação motivou a ordem de prisão preventiva do ex-presidente.

O que diz a decisão de Alexandre de Moraes

A decisão de Moraes diz que "os elementos informativos apresentados evidenciam a possibilidade concreta de que a vigília convocada ganhe grande dimensão, com a concentração de centenas de adeptos do ex-presidente nas imediações de sua residência".

O texto também apontou para a possibilidade da vigília se estender por muitos dias, como ocorreu após o resultado das eleições de 2022, quando os apoiadores de Bolsonaro montaram acampamento na porta dos quartéis.

Na decisão, o ministro também afirma que o ex-presidente tentou romper a tornozeleira eletrônica na madrugada deste sábado e poderia se valer da manifestação convocada pela internet para fugir.

A íntegra desse trecho da decisão diz:

"O Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de violação do equipamento de monitoramento eletrônico do réu JAIR MESSIAS BOLSONARO, às 0h08min do dia 22/11/2025. A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho."

O QUE SE SABE ATÉ AGORA SOBRE PRISÃO DE BOLSONARO?