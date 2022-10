É possível votar quando acaba a luz durante as eleições? Entenda

O que acontece se acabar a luz na seção eleitoral durante as eleições? Foi o caso da Escola Classe 116, de Santa Maria (DF): faltou energia elétrica por aproximadamente uma hora, entre o fim da tarde e início da tarde deste domingo, 2. Mas esse – e outros problemas – já estão previstos pelo Procedimento de Contingência elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Posso votar quando acaba a luz?

Ainda que falte energia elétrica na região da votação, as urnas eletrônicas continuam funcionando normalmente graças ao conjunto de baterias. Esse sistema é capaz de manter o equipamento por até 12 horas, ou seja, mais que o próprio período de votação (das 8h às 17h). Mesmo esse recurso, as operadoras de energia se reuniram com órgãos eleitorais para planejar medidas de contenção e de assistência em caso de problemas de fornecimento durante o dia da votação.

Defeitos na urna eletrônica

Há cerca de 577 mil urnas eletrônicas em operação durantes as eleições de 2022 – sendo 225 mil delas novas e adquiridas especificamente para as votações deste ano. Mesmo assim, o TSE prevê protocolos para diferentes situações, que vão desde reinicialização do sistema até substituição da urna eletrônica. Em último caso, o equipamento pode dar lugar ao voto em papel.

Urnas eletrônica para substituição

De acordo com o TSE, existem urnas eletrônicas preparadas especificamente para substituição de equipamentos com defeitos. Nesse caso, tanto o cartão de memória quanto o disquete de votação são transferidos da urna avariada. É por isso que os votos já registrados continuam valendo nesse novo equipamento, que é lacrado para ser utilizado como urna da seção eleitoral.

Cartão de memória substituto

Quando somente a substituição da urna eletrônica não for suficiente, é possível trocar o cartão de memória do equipamento por outro “item de contingência”. Como há dois sistemas de memória – um externo e outro interno –, é feita a transferência de dados para a urna ser lacrada novamente. Já o cartão de memória defeituoso vai para análise e auditoria da Justiça Eleitoral.

Votação em cédulas de papel

Quando nenhuma das substituições for suficiente para manter as votações – considerando que, nas eleições de 2020, foram trocadas 3.381 urnas eletrônicas em todo o país –, o TSE adota votação com cédulas de papel (com nomes dos cargos e espaços para indicar os números dos candidatos). Mas os votos registrados na urna defeituosa são recuperados pela própria junta eleitoral.

