É possível antecipar o PIS de 2025? Saiba como usufruir do benefício

Em tempos de aumento das despesas e necessidade de fontes extras de renda, muitos trabalhadores buscam alternativas para antecipar benefícios ou acessar créditos com mais agilidade.

Diante da necessidade de renda, fica a pergunta: possível antecipar o PIS 2025? Entenda abaixo como funciona o abono salarial e como usufruir desse benefício.

Quem tem direito a receber PIS/PASEP?

Para ter direito ao abono salarial PIS/PASEP em 2025, o trabalhador precisa atender a alguns requisitos essenciais:

Ter trabalhado formalmente por, pelo menos, 30 dias no ano-base de 2023.

Ter recebido, em média, até 2 salários mínimos por mês no ano-base.

Estar cadastrado no PIS/PASEP há, pelo menos, 5 anos.

Ter os dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

Vale ressaltar que o PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado e pago pela Caixa Econômica Federal, enquanto o PASEP é voltado para servidores públicos, pago pelo Banco do Brasil.

Quando será pago o PIS em 2025?

O pagamento do PIS em 2025 acontecerá de fevereiro a agosto, com os valores disponíveis para saque até dezembro. A liberação dos valores segue um calendário que leva em conta o mês de nascimento do beneficiário, com datas específicas de acordo com o cronograma do Governo Federal.

É possível antecipar algum outro saque do governo para trabalhadores?

Embora a antecipação do PIS não seja viável, há outras formas de antecipação de benefícios. Uma das alternativas é a antecipação do saque-aniversário do FGTS, uma opção que permite ao trabalhador acessar parte do saldo disponível nas contas do FGTS, tanto de contas ativas quanto inativas, antes da data programada.

Além disso, o empréstimo consignado privado também é uma opção de crédito com taxas de juros mais baixas, acessível para trabalhadores com vínculo empregatício ativo.

Confira o calendário de pagamento do PIS/PASEP para 2025:

Quem tem conta na Caixa recebe o PIS antecipado?

Quem tem conta na Caixa Econômica Federal não recebe o PIS antecipado. O que ocorre é que, caso o trabalhador tenha uma conta corrente ou poupança na Caixa, o abono salarial é automaticamente depositado na conta, seguindo o cronograma regular de pagamento. No entanto, essa prática não é uma antecipação do pagamento, apenas uma forma de facilitar o processo para os correntistas.

Tem como antecipar o PIS do ano-base 2023?

Não, não é possível antecipar o PIS do ano-base 2023. Como mencionado, os pagamentos do abono salarial são realizados de acordo com um calendário definido pelo governo, sem possibilidade de adiantar os valores. O pagamento seguirá o cronograma oficial, e os trabalhadores deverão aguardar a data de liberação conforme o mês de nascimento.