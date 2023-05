É hora de intensificar a vacinação, diz ministra da Saúde após decisão da OMS sobre covid-19

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse que, apesar de a Organização Mundial da Saúde ter declarado que a pandemia de covid-19 não é mais uma emergência de saúde pública, as infecções pelo vírus Sars-Cov2 vão continuar e a população deve manter cuidados. "Sistemas de vigilância, diagnóstico, redes de assistência e vacinação precisam ser fortalecidos", afirmou Trindade, em pronunciamento em rádio e TV na noite deste domingo 7.

Segundo ela, o vírus ainda sofrerá mutações e, por isso, os cuidados devem ser mantidos. “É hora de intensificar a vacinação. As hospitalizações e óbitos pela covid-19 ocorrem principalmente em indivíduos que não tomaram as doses de vacina recomendadas”, destacou a ministra em cadeia de rádio e televisão.

A ministra destacou o movimento nacional pela vacinação de reforço para covid-19 realizado pelo Ministério da Saúde, ao lado de Estados e municípios. "Esta é a forma mais eficaz e segura de proteger nossa população. Precisamos estar unidos pela saúde, em defesa da vida."

Ainda conforme Trindade, diante desse cenário, o momento indica uma transição "do modo de emergência para um enfrentamento continuado, como parte da prevenção e controle de doenças infecciosas".

Ministra relembra vidas perdidas na pandemia

Durante o pronunciamento, a ministra lembrou que o Brasil perdeu 700 mil vidas durante o surto sanitário. Ela agradeceu os cientistas e os laboratórios que desenvolveram os imunizantes e fez uma referência especial aos trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS).

"Apesar do negacionismo, dos ataques à ciência e da política de descaso, muitas vidas foram salvas devido ao SUS e ao esforço sem limites dos trabalhadores e das trabalhadoras da saúde", destacou a ministra.

"A eles, agradeço em meu nome e em nome do Presidente Lula, que tem se dedicado desde o primeiro dia de nosso governo à política do cuidado e ao fortalecimento do SUS", reforçou Nísia.