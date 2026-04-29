Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

É falência do governo Lula, diz Flávio Bolsonaro após rejeição de Messias ao STF

O senador e pré-candidato à presidência afirmou ainda que não participou de nenhuma articulação política e não "correu atrás de votos"

Flávio: senador comemorou a derrota histórica do governo (Geraldo Magela/Agência Senado/Flickr)

Flávio: senador comemorou a derrota histórica do governo (Geraldo Magela/Agência Senado/Flickr)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 29 de abril de 2026 às 19h50.

Última atualização em 29 de abril de 2026 às 20h13.

O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), afirmou na noite desta quarta-feira, 29, que a rejeição do nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF) por 42 votos a 34, é um momento histórico para o Senado e representa a "falência do governo Lula". 

"É um momento histórico: o Senado, pela primeira vez, não aprova o nome indicado ao Supremo Tribunal Federal. Isso é um bom sinal, porque a democracia pode voltar a respirar, porque ninguém nunca fez ataques às instituições, ninguém tentou dar golpe, não tem nada", afirmou a jornalista após a votação.

Ao ser questionado sobre o impacto desse resultado na eleição, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o resultado é a "falência da sustentação do governo Lula no Congresso Nacional".

"Esse governo tem machucado muito a classe política, pisando no Congresso, contando com algum nível de ajuda no Supremo Tribunal Federal", disse.

Flávio afirmou ainda que não participou de nenhuma articulação política e não "correu atrás de votos", mas disse que para ocorrer o resultado houve influência política, em referência ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União).

O pré-candidato à presidência da República disse que o resultado também é uma resposta aos "aroubos" do Supremo e voltou a pedir autocontenção da Corte.

"E agora, nessas eleições, grande parte dos senadores será escolhida com base se é a favor ou contra impeachment de ministro, o que não é saudável", afirmou.

Primeira rejeição em 130 anos

Ao rejeitar o nome de Messias, o Senado impôs a maior derrota política a um presidente em mais de 130 anos. Foi no governo do então presidente Floriano Peixoto, em 1894, a última vez que um nome não foi aprovado pelos parlamentares.

O AGU aguardou mais de 150 dias para ser votado pelo Senado. A indicação provocou um mal-estar entre o governo Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), que defendia a indicação de Rodrigo Pacheco (PSD). Existe receio do governo de que o nome poderia ser recusado por não ter apoio do presidente do Senado.

Acompanhe tudo sobre:Supremo Tribunal Federal (STF)SenadoFlávio Bolsonaro
Próximo

Mais de Brasil

Lula não deve indicar outro nome após Senado rejeitar Messias ao STF, dizem aliados

Antes de Messias: última rejeição do Senado a um ministro ocorreu em 1894 — entenda como aconteceu

Quem é Jorge Messias, o primeiro ministro rejeitado pelo Senado em 132 anos?

Quem é Davi Alcolumbre, presidente do Senado que barrou indicação de Messias ao STF

Mais na Exame

Brasil

Lula não deve indicar outro nome após Senado rejeitar Messias ao STF, dizem aliados

Casual

CRÍTICA: O Diabo Veste Prada (e propósito) na otimista sequência de 2026

Marketing

Budweiser lança garrafas colecionáveis e ativa nostalgia em campanha da Copa

Negócios

Aos 100 anos, maior supermercado do Ceará fatura R$ 1,8 bilhão