Doria é internado em hospital de São Paulo para a realização de cirurgia

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), foi internado na noite desta quinta-feira, 2, para a realização de uma cirurgia de correção de hérnia inguinal. Ele está no Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, e o procedimento está programado para a sexta-feira, 3.

A internação prévia é necessária como processo de preparação. De acordo com o governo, a intervenção já estava programada e será realizada pelo cirurgião do aparelho digestivo Sidney Klajner.

O governador cumpriu agenda no interior do estado, nesta quinta-feira, para anunciar a criação do 1º Distrito Turístico do Estado no município de Olímpia. Ele ainda participou de uma reunião, com a equipe de saúde, sobre incluir os profissionais de saúde na aplicação da dose de reforço contra a covid-19. A decisão sai nesta sexta.

Na quarta-feira, 1º de agosto, Doria anunciou, em coletiva de imprensa, que o estado de São Paulo vai iniciar a aplicação da dose de reforço da vacina contra a covid-19 a partir do dia 6 de setembro. A imunização adicional é válida para idosos acima de 60 anos e imunossuprimidos (transplantados e portadores do HIV, por exemplo), acima de 18 anos. A vacinação é de forma escalonada, por idade, até o dia 10 de outubro (veja o calendário).

O público-alvo é diferente do que foi anunciado pelo Ministério da Saúde. Na semana passada, o ministro, Marcelo Queiroga, anunciou a vacinação de pessoas acima de 70 anos e os imunossuprimidos a partir do dia 15 de setembro. Na ocasião, Queiroga disse que se os estados não cumprirem o Plano Nacional de Imunizações, vão faltar doses.