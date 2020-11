Doria diz que vitória de Biden é boa para SP e planeja escritório nos EUA

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que a eventual vitória do candidato democrata à presidência americana, Joe Biden, será boa para o Mercosul, a Argentina e o Brasil. “Para São Paulo, não tenho nenhuma dúvida de que vitória de Biden será muito boa”, completou o governador.

Doria anunciou também que o governo estadual inaugurará novo escritório de negócios nos Estados Unidos caso o democrata vença. Seria o quarto do tipo no mundo. Neste ano, Doria lançou escritórios nos Emirados Árabes Unidos e China e pretende inaugurar um novo na Alemanha no próximo ano. Segundo dados do Estadão/AFP, Biden lidera a disputa à presidência americana com 253 votos no colégio eleitoral contra 214 do candidato republicano à reeleição, Donald Trump.

Os Estados Unidos da América são um parceiro importante. O segundo maior parceiro comercial do Brasil e do Estado de São Paulo. Com a confirmação da eleição de Joe Biden, poderemos fortalecer ainda mais essa relação e ao mesmo tempo retirar esse estigma de contrariedade em relação à China. João Dória Jr.

No início da semana, antes do início da contagem dos votos americanos, a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo havia informado ao Broadcast Político que “a eleição nos Estados Unidos não afeta São Paulo em nenhum aspecto”. “O Governo de SP não tem posicionamento ideológico com outros governos. Nossa relação é boa com ambos os candidatos”, completou o texto.