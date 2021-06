Doria diz que vai antecipar em 15 dias vacinação de todos os adultos de SP

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse, nesta quarta-feira, 9, que vai antecipar em 15 dias a vacinação de toda as pessoas com mais de 18 anos no estado. A previsão inicial era imunizar toda a população adulta até o dia 31 de outubro. Agora, a aplicação será concluída até o dia 18 de outubro. O estado já imunizou quase 6 milhões de pessoas com as duas doses.

As dívidas tiram o seu sono e você não sabe por onde começar a se organizar? A EXAME Academy mostra o caminho

"Todos os grupos de pessoas sem comorbidades serão vacinados com 15 dias de antecedência em relação ao cronograma original. São Paulo tem pressa e vacina as pessoas", disse o governador em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Regiane de Paula, o cronograma foi elaborado levando em conta as projeções de entregas de vacinas, principalmente da Coronavac, da Pfizer, da AstraZeneca, e da Janssen, previstas pelo Ministério da Saúde. Ajustes podem ser necessários, considerando a segunda dose, que pode ser aplicada em novembro.

Na próxima semana, no dia 16 de junho, começa a vacinação de pessoas na faixa etária entre 55 e 59 anos. Este grupo corresponde a 1,2 milhão de pessoas em todo o estado. A partir daí as idades vão diminuindo até chegar aos 18 anos.

Também nesta quarta-feira, o governo do estado anunciou a imunização de todos os profissionais da educação básica. A aplicação da vacina começa na próxima sexta-feira, 11, e estão aptos todos os trabalhadores acima de 18 anos.

Para comprovar ser profissional da educação, basta apresenta o comprovante obtido no site VacinaJá Educação, RG e CPF para conferência dos dados pelo profissional de saúde. Caso o usuário não apresente o comprovante ele não poderá ser imunizado como profissional da educação.

Cronograma de vacinação de adultos

-

Quarentena em São Paulo

O governo de São Paulo decidiu manter a atual quarentena em todo o estado até o dia 30 de junho. As regras seriam flexibilizadas a partir do dia 14, mas o Centro de Contingência da Covid-19 recomendou prorrogar por mais 15 dias as normas que estão em vigor. A regra atual permite que os estabelecimentos podem abrir, com capacidade de 40% e entre as 6h e às 21h.

O toque de recolher fica mantido entre 21 horas e 5 horas. Parques estaduais e municipais podem abrir das 6h às 21h. O teletrabalho para atividades administrativas não essenciais continua obrigatório. Diferentemente de como era adotado até então, o governo determinou todas as regras de forma única para todo o estado.