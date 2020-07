Doria autoriza retorno do Campeonato Paulista em 22 de julho

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou há pouco que vai autorizar o retorno do Campeonato Paulista de Futebol para o próximo dia 22 de julho, uma quarta-feira. Ainda faltam seis rodadas para o fim do Paulistão, suspenso em março. A etapa final deve acontecer em 8 de agosto.

O protocolo foi sugerido pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e por 16 clubes que compõem o torneio. O Centro de Contingência do Coronavírus validou a proposta, segundo o governador.

“Eu amo futebol, jogo futebol e assisto futebol. Sou torcedor do Santos Futebol Clube, apaixonado pelo meu time, apaixonado pelo futebol brasileiro, apaixonado pelas histórias do futebol. Mesmo aos 62 anos, gosto de praticar. Somos amigos do futebol”, disse Doria ao anunciar o retorno do campeonato.

Só poderão receber os jogos em cidades que estejam na fase amarela do Plano São Paulo, de flexibilização do isolamento social. Até agora, apenas a capital e duas sub-regiões da região metropolitana estão nesta fase. Também não será permitia a participação de torcidas.

No mês passado, o governo autorizou o retorno dos treinos das equipes. Há exigência de testagem regular e medição de temperatura de jogadores e demais profissionais, limitação de pessoas nos treinamentos e uso obrigatório de máscaras, exceto quando a proteção limita ou prejudica as atividades dos atletas. Para o retorno do campeonato, o governo definiu um limitação de acesso de profissionais em todas as partidas.

“O protocolo da FPF foi aprovado por unanimidade pelos membros do comitê. Um ponto importante é a gente entender que estamos lidando com risco de contágio baixo para os atletas, equipe técnica e funcionários, em função da alta testagem e da condição física”, diz Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência.

De acordo com Reinaldo Bastos, presidente da FPF, todos os clubes se comprometeram a cumprir estritamente os protocolos sanitários para o retorno. Ele pediu um apoio preventivo para o general Campos, secretário de Segurança Pública, para evitar aglomeração no entorno dos estádios durante as partidas.

“Tenho convicção que vamos continuar juntos dando exemplo e preocupados com a saúde de nossa população, atletas, técnicos, árbitros e da imprensa. Reforço que não haverá venda de ingressos ou a presença de torcedores nos estádios”, afirmou Bastos.

O secretário de Esportes, Aildo Ferreira, informou que esse protocolo pode servir de referência para modalidades esportivas que ainda estão com as atividades suspensas.

Nesta quarta-feira, 8, o estado de São Paulo tem um total de 341.365 casos confirmados e 16.788 mortes por covid-19. Em 24 horas foram registradas mais 313 vítimas e 8.657 testes positivo para o SARS-CoV-2.