Doria anuncia programa de R$ 100 milhões para Amazônia na COP26

Com uma agenda movimentada na conferência mundial do clima, a COP26, o governador João Doria (PSDB) apresentou em Glasgow, na Escócia, nesta segunda, dia 1º, projetos de preservação ambiental e redução da emissão dos gases de efeito estufa no estado de São Paulo e na Amazônia.

“São Paulo é o único estado que ampliou sua cobertura vegetal, que em três anos aumentou 3%. Não há desmatamento em São Paulo, temos uma vigilância ambiental muito grande, com uso de tecnologia e uma série de ações”, disse o governador durante entrevista coletiva na COP26.

Doria ressaltou o programa Refloresta São Paulo, que deve proporcionar a restauração de 1,5 milhão de hectares de mata nativa em São Paulo, e o lançamento do edital de 100 milhões de reais, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), para pesquisa sobre desenvolvimento ambiental na Amazônia.

“É um passo importante, ainda que o valor não seja muito alto, para ampliar a proteção da floresta amazônica através da pesquisa”, afirmou Doria. “O fundo poderá crescer até 500 milhões de reais com a participação do setor privado”.

O governador desembarcou em Glasgow no sábado, dia 30, e deve retornar ao Brasil nesta terça, dia 2. Doria já participou de alguns eventos, como a sessão “Cidades e Declarações: Visão geral de seu trabalho atual sobre inovação climática e tendências e necessidades futuras”, nesta segunda, e da coletiva “World Cities Day”, organizada pela ONG internacional Governadores Locais pela Sustentabilidade (ICLEI, na sigla em inglês), que reúne dirigentes estaduais de 43 países.

Participam da conferência mundial do clima deste ano 13 governadores do Brasil, entre eles Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul, e Paulo Câmara (PSDB), de Pernambuco.