Doria anuncia mais de R$ 100 milhões em crédito a microempresários

Da Redação, com Estadão Conteúdo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira, 17, que o estado de São Paulo vai abrir um novo crédito no valor de 100 milhões de reais destinados a microempresários dos setores mais afetados pela pandemia, dos quais 50 milhões estarão disponíveis a juros baixos e com carência estendida para bares e restaurantes, através do Banco Desenvolve SP.

"Reconhecemos que esse é um setor profundamente afetado pela pandemia, afirmou o governador. Os outros 50 milhões de reais terão foco nos setores de beleza, comércio, academias e eventos.

O governador disse, ainda, que vai zerar o ICMS sobre o leite pasteurizado e reduzir o valor do imposto sobre a carne em todo o estado. Pequenos e médios açougues de bairros terão redução de 13,3% para 7% para a revenda aos consumidores. As medidas começam a valer a partir de abril.

Na coletiva, também foi anunciado que o corte de gás encanado e água está suspenso em todo o estado, para os setores de comércio e serviços. A medida tem validade até 30 de abril.

Antecipação da vacinação de idosos de 72 a 74 anos

Doria também anunciou a antecipação da vacinação para idosos com 72, 73 e 74 anos, a partir de sexta-feira, 19, antes prevista para segunda-feira, 22. A nova etapa, antecipada em três dias, prevê a vacinação de 730.000 pessoas. Está mantida a vacinação para idosos acima de 70 anos para o dia 29 de março.

O governador também aproveitou, ao citar a entrega de mais 2 milhões da vacina do Butantan para o Ministério da Saúde e afirmou estar feliz sobre a notícia da entrega hoje de 500.000 doses da vacina da AstraZeneca/Fiocruz à pasta.

Mais cedo, Doria já havia alertado sobre o cenário "dramático" em que a pandemia se encontra, durante evento no Instituto Butantan, na capital. "Estamos diante de um quadro gravíssimo, dramático, não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil", declarou Doria.

O estado de São Paulo totalizou nesta quarta-feira 2.243.868 casos de contaminação pela covid-19 e 65.519 mortes pela doença. Entre a terça-feira, 16, e esta quarta, foram contabilizados 17.942 novos casos, aumento de 0,8% em 24 horas, e 617 novas mortes, alta de 1%.

Ao longo da última semana, 15 hospitais da rede privada chegaram a solicitar leitos ao governo de São Paulo, diante do quadro de lotação com o avanço da pandemia. Na segunda-feira, Doria anunciou que vai abrir um novo hospital de campanha dedicado aos pacientes da covid-19, com 50 leitos de UTI e outros 130 de enfermaria.