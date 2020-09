Dona de casa vai à Justiça pedir auxílio de US$ 1.000 citado por Bolsonaro

Uma dona de casa do Rio de Janeiro entrou com uma ação na Justiça receber o valor cheio de 1.000 dólares correspondente às parcelas do auxílio emergencial. As informações são do G1. O valor foi mencionado pelo presidente Jair Bolsonaro em seu discurso realizado de forma virtual na abertura da Assembleia Geral da ONU na última terça-feira, 22.

“Nosso governo, de forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior: concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente US$ 1.000 para 65 milhões de pessoas, o maior programa de assistência aos mais pobres no Brasil e talvez um dos maiores do mundo”, afirmou o presidente em seu discurso diante de chefes de estado de todo o mundo.

Os 1.000 dólares mencionados por Bolsonaro equivaliam a 5.400 reais pela cotação da moeda americana na segunda-feira, 21, véspera do discurso.

O auxílio emergencial, por sua vez, começou a ser pago em abril com valor de 600 reais ao mês. Foram cinco parcelas mensais até agosto, o que dá um total parcial de 3.000 reais. Mais recentemente, o governo anunciou a extensão do benefício até dezembro pela metade do valor, ou seja, 300 reais: serão mais 1.200 reais. Somando as nove parcelas, o total vai ficar em 4.200 reais. Ou 778 dólares pela cotação da segunda-feira.

As advogadas da dona de casa alegam na ação que a sua cliente por enquanto recebeu quatro parcelas de 600 reais, o que dá 2.400 reais. E pedem o pagamento da diferença até o valor de 5.540 reais, com base em outra cotação da moeda (5,54 reais), ainda segundo o G1. Na ação, pedem ainda 3.880 reais a título de dano moral, mencionando gastos adicionais que a dona de casa com saúde e educação, por exemplo.

A juíza federal responsável pelo caso intimou a União a prestar informações em até 10 dias.