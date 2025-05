Dois são presos por planejarem um ataque com bomba caseira no show de Lady Gaga no Rio

Agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro prenderam dois suspeitos, um deles um adolescente, em uma operação contra um grupo que supostamente planejava usar explosivos caseiros para atacar o megashow de Lady Gaga no Rio de Janeiro, informaram fontes oficiais neste domingo.

De acordo com a Polícia Civil, o responsável pelo ataque foi preso em flagrante no Rio Grande do Sul por porte ilegal de arma de fogo.

O adolescente estocava pornografia infantil e foi preso no Rio de Janeiro, informaram os investigadores.

A operação policial, que ocorreu nos estados do Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, identificou que os suspeitos estavam "recrutando" pessoas online para "promover ataques com explosivos improvisados".

O grupo pretendia atacar o show de Lady Gaga, que atraiu 2,1 milhões de pessoas à Praia de Copacabana neste sábado, segundo estimativas oficiais, para "ganhar notoriedade nas redes sociais".

Segundo a mídia local, os membros do grupo estavam disseminando discurso de ódio contra a população LGBTQIA+.

A operação teve o apoio do Ministério da Justiça e das polícias locais dos demais estados envolvidos.

Lady Gaga realizou um grande show gratuito na praia de Copacabana neste sábado, que durou cerca de duas horas e ocorreu sob forte esquema de segurança, envolvendo cerca de 5.000 policiais.

A operação também incluiu 78 torres de observação, drones com tecnologia de reconhecimento facial e uma dúzia de câmeras de segurança adicionais.

A presença da vencedora do Oscar era muito aguardada no Brasil, após ela ter cancelado sua apresentação no Rock in Rio de última hora em 2017 devido a problemas de saúde.

Quase uma década depois, ela retornou ao Rio para um show nas areias de Copacabana, como parte de uma iniciativa da prefeitura de trazer um artista renomado à cidade todos os anos.