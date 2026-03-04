Diretórios estaduais do MDB fazem manifesto por neutralidade nas eleições

Os diretórios estaduais do MDB fizeram um manifesto pela neutralidade do partido nas eleições presidenciais deste ano. O movimento ocorre em meio a articulações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que estaria negociando a indicação de um nome da legenda para compor a chapa como candidato à Vice-Presidência.

Segundo informações do jornal O Globo, o manifesto foi entregue ao presidente do partido, Baleia Rossi, nesta terça-feira, 3.

No total, 16 diretórios de estados assinaram o documento, que defende a independência do partido para focar em "ações prioritariamente nos processos eleitorais regionais e nas composições para as Casas Legislativas".

"A trajetória do MDB é marcada pela construção de consensos por meio do amplo diálogo, com o objetivo de ser sempre o ponto de equilíbrio nas discussões e projetos de interesse do povo brasileiro", escrevem os signatários. "Nos últimos anos, observamos que o debate político tem sido dificultado por polarizações ideológicas e extremismos, atitudes que sempre rechaçamos", dizem.

"No atual momento", continuam, "com a proximidade do processo eleitoral, assistimos ao aumento de especulações quanto ao posicionamento do MDB frente à disputa pela Presidência da República. Como partido de maior inserção nacional, o MDB representa a diversidade de um Brasil continental e federativo, onde cada estado possui sua própria realidade social e política."

Manifesto do MDB pede por neutralidade nas eleições (Divulgação)

Segundo a Folha de São Paulo, o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB) se reuniu com Baleia para entregar uma carta. O político lidera o movimento para evitar uma aliança com o PT nas eleições deste ano.

Os 16 diretórios signatários são contrários, sobretudo, a apoiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições deste ano. Segundo o jornal *O Globo*, apenas 11 diretórios estaduais se manifestaram a favor da aliança.

A última vez que PT e MDB estiveram juntos em uma chapa presidencial foi em 2014, quando a ex-presidente Dilma Rousseff disputou a reeleição tendo Michel Temer como candidato a vice-presidente.