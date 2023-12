Dino no STF: ministros de Lula reassumem mandato e se inscrevem para fazer perguntas a sabatinados

Ministros de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com mandato no Senado vão fazer perguntas aos indicados ao Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, e à Procuradoria-Geral da República (PGR), Paulo Gonet, nesta quarta-feira, durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Os ministros Camilo Santana (Educação) e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social) estão no colegiado para participar da sessão.

"Para nós é uma forma de prestarmos homenagem e fazermos um depoimento da história do Dino, não só como ex-juiz federal, a sua história como um grande governador do Maranhão e não tenho dúvida que ele está muito preparado e é esse depoimento que nós vamos procurar fazer aqui, tanto na CCJ como no plenário", afirmou o ministro da Educação, Camilo Santana.

Camilo foi um dos que se licenciou do ministério para participar da sabatina e da votação, vai inclusive fazer perguntas a Dino na CCJ.

Ele disse que não houve pedido de Lula para os ministros virem ao Senado, mas que a ideia partiu de Renan Filho, ministro dos Transportes, que também deve estar no Senado hoje e participar da votação.