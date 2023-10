Dino diz que PF acompanhará crime de execução de médicos em quiosque no RJ

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nesta quinta-feira que determinou à Polícia Federal que acompanhe as investigações sobre o assassinato de médicos no Rio de Janeiro.

"Em face da hipótese de relação com a atuação de dois parlamentares federais, determinei à Polícia Federal que acompanhe as investigações sobre a execução de médicos no Rio. Após essas providências iniciais imediatas, analisaremos juridicamente o caso. Minha solidariedade à deputada Sâmia, ao deputado Glauber e familiares", escreveu Dino nas redes sociais.

Sobre a execução dos médicos, conversei agora com o governador do Rio, Cláudio Castro. Polícia Civil já realizando diligências investigatórias. Polícia Federal também. Secretário Executivo do MJ, Ricardo Cappelli, irá ao Rio e reunirá com a direção da PF e com o governo do… — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) October 5, 2023

Execuções

Uma das vítimas é irmão da deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP), o médico Diego Ralf Bonfim, de 35 anos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Outros dois médicos foram identificados como Marcos de Andrade Corsato, de 63 anos, e Perseu Ribeiro Almeida, de 33, que morreram ainda no local.

O médico Daniel Sonnewend Proença, também foi ferido e levado para o Hospital Lourenço Jorge, também na Barra. O estado de saúde dele é estável.

As vítimas eram de São Paulo e estavam no Rio para um congresso. Eles estavam em um quiosque na orla da Avenida Lúcio Costa quando criminosos armados saíram de um carro e fizeram disparos contra o estabelecimento.

Os bandidos chegaram ao quiosque de carro. Eles pararam do outro lado da rua. Três deles, todos de preto, saltaram do automóvel. Logo em seguida começa uma correria no local. Após os disparos, os criminosos voltam para o carro e fogem. Toda a ação foi muito rápida, durando menos de um minuto