Dinheiro bom é dinheiro transformado em obras, diz Lula em reunião com ministros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu nesta sexta-feira, 3, para que os ministérios não deixem dinheiro que já tenha previsão de investimento represado nas pastas. Lula falou aos ministros da área de infraestrutura, durante reunião ministerial no Palácio do Planalto.

"A gente não pode deixar sobrar dinheiro que está previsto ser investido nos ministérios. A gente precisa colocar, transformar. Eu sempre digo que para quem está na Fazenda dinheiro bom é dinheiro no tesouro. Para quem está na presidência, dinheiro bom é dinheiro transformado em obras", afirmou.

Lula também exigiu aos ministros que sejam os "melhores executores" e "gastadores do dinheiro em obras" do país. A fala ocorre em meio a discussões no governo sobre a mudança da meta fiscal de déficit zero. O petista afirmou na semana passada que dificilmente a meta será cumprida.

"Se os ministérios forem bem, o Brasil vai bem, o governo vai bem, eu e o Alckmin vamos bem. Se vocês não fizerem direito o Brasil vai mal, eu e Alckmin vamos mal. Então queremos que vocês sejam os melhores ministros desse país, os melhores executores desse país, os melhores gastadores do dinheiro em obras de interesse do povo brasileiro. É para isso que estamos fazendo essa reunião", disse.

Não repetir os erros

Lula afirmou ainda os erros cometidos pelos ministérios durante o primeiro ano da gestão não podem se repetir em 2024. "O que foi produzido, o que foi importante, o que não foi importante, porque toda e qualquer falha que a gente tenha percebido nesse primeiro ano não poderá se repetir no segundo ano", disse.

O presidente afirmou ainda que já "viu como o adversário joga" e que o governo vai "elaborar a tática e estratégia" para o próximo ano. "É como se fossemos aqui o técnico de futebol, vocês são o time, nós estramos em campo, vimos como o adversário joga, a tática a estratégia. Agora estamos no intervalo e vamos elaborar a nossa tática e estratégia para o próximo período. E o próximo período é muito trabalho", afirmou.

