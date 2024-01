Detran-SP libera pagamento via Pix para emissão de CNH e registro de veículo

O governo do Estado de São Paulo disponibilizou a opção de pagamento via Pix para uma nova leva de taxas associadas ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). Esta nova fase inclui serviços como a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o registro de novos veículos.

A implementação do Pix como forma de pagamento teve início em outubro do ano passado, focando inicialmente no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Seguiu-se a segunda fase em 3 de janeiro deste ano, com a inclusão de multas de trânsito e taxas relativas à transferência e licenciamento de veículos usados. Até o momento, mais de 130 mil pagamentos foram realizados utilizando o Pix, de acordo com o Governo do Estado, abrangendo as taxas e serviços disponibilizados nas duas primeiras fases.

Como pagar com Pix no Detran

Para efetuar o pagamento tanto das novas taxas quanto dos débitos previamente disponibilizados, os usuários precisam visitar o site da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado (Sefaz-SP) para gerar um QR Code.

Quais taxas podem ser pagas via Pix

Entre as taxas liberadas para pagamento via Pix, estão:

Taxa para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e registro;

Taxa para realização de exames para emissão de CNH;

Permissão Internacional para Dirigir (PID);

Taxa para registro de veículo 0 Km;

Taxa para emissão de placa de fabricante;

Taxa para escolha de caracteres alfanuméricos;

Liberação de veículo apreendido;

Estadia diária (em pátios).

Governo quer incluir Pix como opção no Poupatempo

“A desburocratização dos serviços públicos é uma prioridade, na medida em que colabora diretamente para a melhoria do ambiente de negócios e da competitividade no Estado de São Paulo. A maior vantagem da novidade está na ampliação da rede arrecadadora, que passou a englobar todas as instituições financeiras participantes do Pix, que está na casa de 800”, afirma, por meio de comunicado, Samuel Kinoshita, secretário da Fazenda e Planejamento.

Além disso, o governo do estado sinaliza planos de estender o uso do Pix para abranger os serviços do Poupatempo, visando ampliar a conveniência e a acessibilidade dos serviços públicos via dispositivos móveis. Caio de Paes Andrade, Secretário de Gestão e Governo Digital, destacou a iniciativa de integrar o Pix ao Poupatempo, reforçando a estratégia de digitalização que já disponibiliza mais de 1.169 serviços através do portal SP.GOV.BR.

(Com Estadão Conteúdo)